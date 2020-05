RDC : au moins 15 morts dans le nord-est  suite aux attaques des ADF

Quinze morts est le bilan du massacre perpétré dans deux villages du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont confirmé les autorités locales et des militants de la société civile.

Cette tuerie est attribuée aux groupes rebelles ougandais les Forces démocratiques alliées (ADF).

Les corps ont été découverts dans les villages de Makutano et Tchekele, situés sur le territoire de Beni, province du Nord-Kivu, après plusieurs raids ce week-end par des membres des ADF. L’armée s’est déployée dans la région afin de rétablir la sécurité.

Les ADF sont accusés d’avoir tué plus de 1.000 civils depuis octobre 2014 et plus de 400 autres en six mois, en représailles aux opérations militaires annoncées contre leurs bases le 30 octobre.

Le nord-est de la RDC est embourbé dans le conflit depuis des années, alimenté par des milices rebelles et des attaques de soldats de l’armée régulière, le tout sous la supervision de la force de maintien de la paix de l’ONU (MONUSCO), qui compte plus de 18000 soldats déployés dans le pays.