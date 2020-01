Mali: au moins 5 militaires maliens tués dans l’explosion d’une mine artisanale

Au moins cinq militaires maliens ont été tués lundi dans l’explosion d’une mine artisanale à Alatona, dans le centre du pays, entre Ségou et la frontière mauritanienne, a indiqué le ministre chargé de la Communication et porte-parole du gouvernement.

« Une mission FAMa (Forces armées maliennes) est tombée dans une embuscade à l’EEI (engin explosif improvisé) ce matin (…) Bilan provisoire: 5 soldats morts et 4 véhicules détruits », a déclaré sur Twitter le ministre, Yaya Sangare.

Depuis des mois, les pays du Sahel sont le théâtre des attaques jihadistes.

Les terroristes djihadistes ont tué plus de 140 soldats et 110 civils maliens entre septembre et décembre 2019.