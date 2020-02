Ghana : Pétrole

La société pétrolière Aker Energy a signé une lettre d’intention avec le fournisseur de FPSO (unités flottantes de production et de déchargement) Yinson, en relation avec le développement du bloc DWT/CTP, situé au large du Ghana et qui abrite la découverte Pecan.



Après l’exécution de la lettre d’intention, les parties procéderont à la conclusion du contrat proprement dit et à l’exécution de ses conditions. L’accord sera valable pour une période ferme de dix ans, suivie de cinq ans avec une option d’extension annuelle pouvant être exercée par Aker Energy.



Il s’agira du second FPSO de Yinson dans les eaux ghanéennes, après le FPSO John Agyekum Kufuor qui opère pour ENI dans le bloc offshore du Cap Three Points depuis 2017.