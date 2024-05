Centrafrique : Un mandat d’arrêt international contre François Bozizé 

La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine (RCA) a lancé un mandat d’arrêt international contre François Bozizé, un ex-président de la RCA de 2003 à 2013, qui se trouve actuellement en exil en Guinée-Bissau.

Ce mandat d’arrêt international a été émis à l’encontre de l’ancien président François Bozizé pour des crimes présumés commis entre 2009 et 2013, comme l’indique un communiqué officiel de la CPS.

Ce mandat concerne des actes allégués perpétrés par la garde présidentielle de l’ex-président et d’autres services de sécurité à la prison civile et au centre d’instruction militaire de Bossembélé, situé dans la sous-préfecture de l’Ombella-Mpoko, au sud-ouest du pays, entre février 2009 et le 23 mars 2013.