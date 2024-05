Côte d’Ivoire : Le projet Koné promet des retombées économiques majeures

Un gisement aurifère, qualifié de « classe mondiale », a été découvert dans les départements de Kani et Dianra, au nord de la Côte d’Ivoire, selon une source officielle à Abidjan.

Après une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le PDG du groupe minier Montage Gold, Martino De Ciccio, a annoncé cette découverte, située à plus de 600 kilomètres au nord d’Abidjan. Selon les médias, il a déclaré que ce gisement, désormais la plus grande mine du pays, contient environ 5 millions d’onces d’or, soit 155,5 tonnes, avec une teneur moyenne de 0,72g/t.

Les travaux de construction de cette mine, qui devrait avoir une durée de vie d’environ 20 ans, sont prévus pour démarrer au dernier trimestre de 2024 et la production devrait commencer en 2027. Le projet, baptisé Koné, nécessite un investissement initial de 400 milliards de francs CFA et devrait créer 4500 emplois directs et indirects, tout en finançant des projets sociaux pour les communautés locales.

Martino De Ciccio a également indiqué que l’usine du projet Koné aura une capacité annuelle de traitement de 11 millions de tonnes de minerai. La production d’or en Côte d’Ivoire devrait atteindre environ 50 tonnes en 2023, bien qu’elle soit encore en deçà des principaux producteurs africains comme le Ghana, l’Afrique du Sud, le Mali ou le Burkina Faso.