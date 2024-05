Kenya : 228 Morts et risques continus d’inondations

Le bilan provisoire des intempéries dévastatrices au Kenya fait état de 228 décès et de 72 disparus, malgré l’échappée du pays aux effets dévastateurs d’un cyclone qui a frappé ses côtes. Ce cyclone tropical Hidaya a touché l’Afrique de l’Est sans causer de victimes ou de dommages majeurs.

Cependant, Nairobi a signalé que le Kenya continuait à subir des pluies torrentielles, augmentant le risque de nouveaux glissements de terrain et d’inondations. Dans l’ouest du pays, un fleuve a débordé tôt dimanche matin, inondant un commissariat, un hôpital et un marché dans la ville de Ahero, comté de Kisumu, selon la police qui n’a signalé aucune victime.

Le niveau de l’eau continue de monter, et le principal pont à la périphérie de Kisumu sur l’autoroute reliant Nairobi a été submergé. « La situation est grave », a déclaré Isaac Mwaura, porte-parole du gouvernement, lors d’une conférence de presse dédiée à la crise.

Le ministère de l’Intérieur kenyan a ordonné l’évacuation des zones proches des grands cours d’eau et de 178 barrages ou réservoirs presque pleins. Plus de 212 000 personnes ont été déplacées de force ou par choix. M. Mwaura a également mis en garde contre le risque de maladies d’origine hydrique, signalant un cas de choléra et des problèmes de diarrhée.

Lors d’une allocution nationale vendredi, le président William Ruto a qualifié les prévisions météorologiques de « désastreuses », attribuant le cycle de sécheresse et d’inondations à l’incapacité à protéger l’environnement. Les précipitations dans la région ont été exacerbées par le phénomène climatique El Niño, connu pour provoquer des sécheresses dans certaines régions et des pluies abondantes dans d’autres.