Niger : Arrivée de nouveaux instructeurs et matériel militaire russes 

Le Niger a accueilli de nouveaux instructeurs russes et du matériel militaire, avec deux livraisons effectuées à Niamey dans des avions cargo, selon la télévision publique nigérienne. Cette arrivée survient moins d’un mois après l’arrivée des premiers instructeurs.

La télévision a rapporté que la Russie a affrété trois vols cargos en moins d’un mois pour acheminer divers équipements militaires et faire venir plusieurs instructeurs de l’armée russe à Niamey. Le 10 avril, une centaine de premiers instructeurs russes étaient arrivés dans la capitale, apportant avec eux du matériel de défense aérienne pour le renforcement militaire au Niger.

Africa Corps, considéré comme le successeur de la société paramilitaire Wagner en Afrique, a confirmé son arrivée dans le pays. La télévision a également mentionné que l’arrivée du second vol n’a pas été diffusée publiquement pour des raisons de sécurité nationale. Le troisième vol, en plus du matériel militaire et des instructeurs, a également transporté une quantité importante de produits alimentaires divers pour le Niger.

Par ailleurs, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a mentionné que des soldats russes se trouvent dans une base des forces aériennes nigériennes abritant également des soldats américains près de l’aéroport de Niamey. Cela survient alors que le régime militaire du Niger, issu d’un coup d’État en juillet 2023, a remis en question un accord de coopération militaire avec les États-Unis qu’il a estimé avoir été imposé unilatéralement par Washington. Des discussions sont en cours entre les deux pays pour déterminer les modalités de ce retrait, alors que les États-Unis ont une base de drones importante près d’Agadez.