Afrique : Renforcement de la coopération entre le Kenya et la Somalie 

La Somalie et le Kenya ont signé le lundi à Nairobi des accords couvrant divers domaines tels que les affaires étrangères, la sécurité, l’économie, le commerce et les services sociaux, lors de la troisième session de la Commission mixte de coopération Somalie-Kenya (JCC).

La réunion était présidée par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ahmed Moallim Fiqi, et son homologue kényan, le Secrétaire du Cabinet du Premier ministre et Secrétaire du Cabinet des Affaires étrangères et de la Diaspora, Musalia Mudavadi.

La signature de ces accords entre la Somalie et le Kenya marque un moment clé dans leur relation bilatérale, soulignant un engagement renouvelé à promouvoir la stabilité, la prospérité et le développement social. Le Ministre Ahmed Fiqi a souligné l’importance de ces accords, annonçant ainsi une nouvelle ère de coopération entre les deux nations, reflétant leurs aspirations communes pour le progrès et le bénéfice mutuel.