Coronavirus: Les autorités marocaines rassurent les immigrés africains présents au Maroc

Les autorités marocaines rassurent les immigrés africains installés au Maroc avec ou sans papiers. Des consignes strictes ont été ordonnées par les hautes instances du royaume pour leur accompagnement dans cette crise humanitaire due au coronavirus.

Le Maroc à toujours pris en compte le bien être et la sécurité des immigrés présents sur son sol. Auparavant, bien avant la crise, le roi du Maroc avait donné ses instructions pour la régularisation de leur situation et le suivi de leur intégration dans la société marocaine.

Ainsi, depuis 2014, date du lancement de l’opération de régularisation de la situation des migrants irréguliers au Maroc à l’initiative du Roi Mohammed VI, des dizaines de milliers de migrants subsahariens en ont bénéficié.

Une opération solidaire qui était très attendue par les immigrés des pays subsahariens et qui a facilité leur insertion sociale au Maroc. Désormais, cartes de séjour en poche, ils peuvent travailler, faire du commerce et avoir accès aux soins dans les hôpitaux publics et l’école pour leurs enfants…

Le Maroc est, d’ailleurs, le seul pays maghrébin à avoir adopté une stratégie de l’immigration et de l’asile au profit des milliers de migrants africains qui n’ont pas pu accéder à la citadelle européenne.

Depuis plusieurs années déjà, le Souverain marocain qui porte également le titre d’Amir Al-Mouminine (Commandant des croyants), s’est illustré par de nombreux gestes solidaires sur le Continent, marqués du sceau de la solidarité et de la coopération Sud-Sud.