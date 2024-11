Niger : Trois travailleurs tués dans une attaque armée sur un chantier de barrage

Mardi, trois travailleurs d’une entreprise nigérienne de construction ont perdu la vie lors d’une attaque menée par une dizaine de criminels à moto, visant le chantier d’un barrage sur le fleuve Niger, a annoncé l’armée.

L’incident a eu lieu à Kandadji, dans la région de Tillabéri, à environ 200 km au nord-ouest de Niamey et proche de la frontière malienne, où un grand barrage hydroélectrique est en cours de construction.

Le 19 novembre 2024, tôt le matin, un groupe armé de criminels, circulant sur cinq motos, a attaqué des civils travaillant sur le chantier du barrage de Kandadji. L’armée a rapporté l’attaque dans un communiqué publié mercredi soir, précisant que les assaillants ont ouvert le feu sans distinction, tuant trois employés et en blessant gravement trois autres. Des dommages matériels ont également été signalés.

L’entreprise nigérienne de BTP Morey a confirmé la mort de ses trois agents et a condamné l’attaque, la qualifiant de « lâche et barbare ». Alertées par les tirs, les forces de défense et de sécurité (FDS) présentes sur place sont rapidement intervenues pour sécuriser le site et aider les victimes.

Une opération conjointe aérienne et terrestre a ensuite permis de localiser les assaillants à Watagouna, en territoire malien. Une frappe aérienne a détruit cinq motos et éliminé dix assaillants, selon l’armée.

L’armée a qualifié cette attaque de « drame », soulignant qu’elle visait un projet stratégique essentiel pour le développement et la sécurité alimentaire de la région de Tillabéri, zone en proie depuis plusieurs années aux attaques des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique.

Le barrage de Kandadji, qui devrait être opérationnel en 2025, aura une capacité de 130 mégawatts et pourra produire 629 GWh par an, permettant ainsi au Niger de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis du Nigeria voisin.

En septembre 2023, une autre attaque sur ce même chantier avait coûté la vie à sept soldats chargés de la sécurisation de l’ouvrage