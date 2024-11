Sahel : L’Alliance des Etats du Sahel supprime les frais de roaming 

Les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont signé un protocole d’accord à Niamey, le jeudi 22 novembre, visant à supprimer les frais d’itinérance pour les communications téléphoniques (roaming). Cette initiative marque un pas important vers la facilitation des échanges entre les citoyens de ces nations, en levant les barrières financières qui freinaient jusque-là leur mobilité et leurs connexions. Wenlassida Patrice Compaoré, Secrétaire exécutif de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) du Burkina Faso, a souligné que cet accord permettrait aux populations des trois pays de communiquer sans le poids des surcoûts liés à l’itinérance, renforçant ainsi les liens entre eux.

L’accord a été signé par les agences de régulation des télécommunications des trois pays, réunies à Niamey, et prévoit la gratuité de la réception des appels vocaux et des SMS en itinérance au sein de la zone AES. Selon l’ARCEP du Burkina Faso, cette mesure vise à encourager un environnement de communication plus libre et accessible. M. Compaoré a déclaré que la suppression des frais d’itinérance est un moyen d’affirmer la volonté des trois nations d’œuvrer pour un monde connecté, où les frontières géographiques n’imposent plus de limites aux échanges technologiques.

Cette signature intervient après la formation de la « Confédération » des trois pays en 2024, une union qui regroupe environ 72 millions de personnes. En plus de cette initiative, les dirigeants des trois nations ont décidé de retirer leurs pays de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), marquant ainsi une nouvelle étape dans leur politique d’autonomie et de coopération régionale renforcée.