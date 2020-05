CPI : la malienne Mama Koité Doumbia à la tête du Fonds au profit des victimes 

La Malienne Mama Koité Doumbia a été élue à l’unanimité, présidente du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI).

Dans un Communiqué, le ministère malien de la Justice et des Droits de l’Homme, informe que « le Conseil de Direction du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale en sa session du 29 avril 2020 a élu à l’unanimité la compatriote Mama Koité Doumbia en qualité de présidente dudit Conseil », précise la même source.

Mama Koité Doumbia est présidente de l’organisation des Femmes Africaines pour le Développement et du Réseau de Communication et membre du Conseil économique, social et culturel de l’Union Africaine.

Ce fonds a été créé en 2004 par l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome pour l’appui et la mise en œuvre du programme d’assistance et de répartition au profit des victimes reconnues par la CPI.