Afrique du Sud : le chômage continue de grimper dans le pays.

Le taux de chômage a atteint un nouveau record en augmentant au cours du premier trimestre de cette année à 32,6%, soit le taux le plus élevé depuis 2008.

Citant les chiffres publiés par l’Agence nationale des statistiques «Stats SA», «le taux de chômage officiel a augmenté de 0,1 point de pourcentage, passant de 32,5% au quatrième trimestre de 2020 à 32,6% au premier trimestre de 2021».

Le nombre de chômeurs a augmenté de 8000 personnes pour atteindre actuellement 7,2 millions.

Le nombre de personnes employées dans le pays était resté presque inchangé durant cette même période avec 15 millions.

Les chiffres de Stats SA montrent que le problème du chômage s’aggrave à mesure que la population en grande partie jeune de l’Afrique du Sud atteint l’âge de travailler, avec peu de nouvelles opportunités d’emploi.

La population sud-africaine âgée de 15 à 65 ans a augmenté d’environ 600.000 personnes au cours de l’année écoulée, pour atteindre 39,46 millions.

En revanche, le nombre d’opportunités de travail dans les secteurs formel, informel et agricole, ainsi qu’au sein des ménages, a diminué de plus d’un million par rapport à il y a un an, selon les médias.