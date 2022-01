 Un couple antisémite demande l’asile politique en France

Dounia et Adnane Filali, un couple d’antisémites notoires, qui ne cache pas ses sympathies pour les terroristes du Hezbollah libanais et leur mentor iranien, demande l’asile politique en France !

Sur les réseaux sociaux, ils se lâchent complètement en faisant l’apologie des groupes terroristes.

Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme, le BNVCA, porte plainte contre eux et demande officiellement aux autorités françaises, et particulièrement à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), de refuser l’asile en France des époux Filali qui ne sont ni réfugiés, ni apatrides, mais des judéophobes radicaux.

Le BNVCA a également saisi le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin afin qu’il donne ses instructions à l’OFPRA placée sous son autorité pour que toute demande de ces individus soit rejetée sans appel.

Ces individus qui incitent à la haine constituent un danger pour l’ordre public en général et particulièrement en France.