Burkina Faso : Inauguration du camp de la CRS à Boromo

Boromo a abrité, le samedi 13 septembre 2025, la cérémonie officielle d’inauguration du camp de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS), présidée par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Cette nouvelle infrastructure marque une étape décisive dans le renforcement du dispositif sécuritaire de la province des Balé et dans ses environs.

Dans son discours, le ministre Sana a rappelé que ce camp répond à une double ambition : rapprocher les forces de sécurité des populations et doter la région d’un outil opérationnel adapté aux défis actuels. « En ces temps de résilience nationale, ce camp traduit concrètement la volonté du Gouvernement et du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, de garantir la quiétude et la dignité de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Érigé sur une superficie de 12 hectares pour un coût global estimé à plus de 867 millions FCFA, le site dispose d’infrastructures modernes : un bâtiment administratif, un poste de police intégré, des dortoirs pour 200 policiers, une salle de formation, un mirador de surveillance, ainsi qu’un centre médical accessible à la population. S’y ajoutent un forage équipé d’un château d’eau de 20 m³ et des installations destinées à l’entraînement, dont un parcours du combattant et des espaces sportifs.

Le ministre a également salué l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), représenté à la cérémonie par son représentant résident adjoint, Éloi Kouadio IV. Ses remerciements se sont étendus aux autorités locales, aux entreprises minières partenaires (RoxGold, Endeavour Mining, PFO-Africa Burkina Faso), à la Coordination provinciale de la veille citoyenne, à l’Association des femmes des Balé, ainsi qu’à toutes les bonnes volontés ayant contribué à la réalisation du projet.

S’adressant aux populations, Mahamadou Sana a lancé un appel à la coproduction de la sécurité : « Elle ne saurait reposer uniquement sur nos Forces de Défense et de Sécurité ; elle est l’affaire de tous. » Aux policiers de la CRS de Boromo, il a rappelé l’importance de la discipline, de la probité et du respect des droits humains, les invitant à demeurer « des sentinelles de la paix et de la justice ».

En procédant à l’inauguration de ce camp, le ministre de la Sécurité a réaffirmé l’engagement du gouvernement à consolider la présence de l’État sur l’ensemble du territoire et à bâtir, aux côtés des populations, un Burkina Faso plus sûr et plus solidaire.