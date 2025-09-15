Niger: Les inondations déplacent plus de 246 000 personnes et endommagent des écoles à l’approche de la rentrée scolaire

Les autorités nigériennes rapportent que 246 228 personnes ont été touchées par les inondations depuis le début de la saison des pluies cette année, perturbant des communautés dans 122 communes.

Le Comité national de prévention et de gestion des inondations (CNPGI) a déclaré ce week-end que plus de 1 000 quartiers et villages ont été affectés, et que des efforts d’aide d’urgence sont déjà en cours pour venir en aide à des milliers de ménages.

Jusqu’à présent, 18 962 ménages, représentant 142 642 personnes, ont reçu 1 896,2 tonnes de céréales lors de trois vagues de distribution. Les responsables ont assuré que des mesures sont prises pour garantir que l’aide parvienne aux bénéficiaires visés.

Le comité a indiqué qu’une quatrième vague d’assistance est en préparation, ciblant 9 976 ménages supplémentaires, soit environ 79 442 personnes. Cette mise à jour a été communiquée à l’issue d’une réunion présidée par le ministre de l’Équipement et des Infrastructures, le Colonel-major Salissou Mahaman Salissou, à la Primature. Les autorités ont souligné la nécessité d’intervenir rapidement, les familles touchées continuant de faire face au déplacement et à la perte de leurs moyens de subsistance.

Les inondations ont également gravement perturbé le secteur éducatif. 524 salles de classe, 511 latrines et 157 blocs administratifs ont été endommagés de manière irréversible. Le CNPGI a révélé que 238 écoles, comprenant 271 salles de classe, sont actuellement utilisées comme abris temporaires pour les personnes déplacées.

Le gouvernement subit une pression croissante pour libérer ces infrastructures et les reconstruire avant le début de l’année scolaire, afin de permettre à des milliers d’enfants de reprendre les cours sans délai supplémentaire.