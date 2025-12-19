Burkina Faso : Après des excuses du Nigeria, onze militaires nigérians remis en liberté

Ouagadougou a relâché onze militaires nigérians retenus depuis un atterrissage d’urgence survenu début décembre au Burkina Faso, après la présentation d’excuses officielles par les autorités nigérianes, ont indiqué jeudi des sources diplomatiques.

Le 8 décembre, un avion de transport C-130 de l’armée de l’air du Nigeria s’était posé en urgence à Bobo-Dioulasso à la suite d’une défaillance technique. Cet incident avait rapidement provoqué des tensions avec l’Alliance des Etats du Sahel (AES), qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les autorités militaires de ces pays accusant l’appareil d’avoir pénétré leur espace aérien sans autorisation.

L’AES avait dénoncé un « geste hostile » et placé ses systèmes de défense aérienne en état d’alerte renforcée, les autorisant à intervenir contre tout aéronef jugé en infraction dans l’espace aérien de la confédération.

« L’avion militaire nigérian et les onze membres de son équipage, immobilisés à Bobo-Dioulasso, ont été libérés », a confirmé le porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères. Selon lui, cette issue est intervenue à la suite d’une rencontre tenue mercredi entre le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, et le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, dépêché comme émissaire du président Bola Tinubu.

Un communiqué émanant de la présidence burkinabè précise que le Nigeria a reconnu des « manquements » dans la procédure d’obtention de l’autorisation de survol et exprimé ses « regrets » pour cet épisode. Le chef de la diplomatie nigériane y a officiellement présenté les excuses d’Abuja aux autorités burkinabè.

Engagée dans une ligne politique axée sur la souveraineté nationale et un discours ouvertement anti-impérialiste, l’AES entretient des relations difficiles avec plusieurs Etats de la région. L’alliance sahélienne s’est retirée l’an dernier de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), organisation régionale dont le Nigeria reste l’un des principaux piliers.