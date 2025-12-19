Niger : Remise des clés de 300 logements sociaux aux agents de la garde nationale

Le Niger a procédé jeudi 18 décembre 2025 à Bangoula, dans la capitale Niamey, à la remise officielle des clés de 300 logements sociaux aux agents de la garde nationale. Sur instruction du chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani, la cérémonie a été présidée par le général Mohamed Toumba, ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, représentant le Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances.

Ces logements constituent la première phase d’un programme plus vaste de 882 habitations destinées au personnel de la garde nationale. Le Colonel Abdoulkadri Amadou Daouda, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, a rappelé que « la question du logement demeure l’un des défis majeurs de notre développement », dans un contexte de forte urbanisation et de demande croissante pour des logements décents et accessibles.

Selon lui, l’Etat a choisi de renforcer son action dans le secteur de l’habitat à travers le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, visant notamment à améliorer le pourcentage de la population disposant d’un cadre de vie décent, conformément à l’objectif de développement durable numéro 11. Cette initiative s’inscrit également dans l’axe 4 du programme de refondation de la République, qui place la dignité et le bien-être de l’homme au centre de l’action publique.

Le Colonel major Ahmed Sidian, haut commandant de la garde nationale, a salué ce projet comme « une réalisation majeure pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité ». Il a rappelé que la garde nationale avait sollicité et obtenu, en novembre 2022, la mise à disposition de 912 parcelles pour la construction de logements sociaux destinés à son personnel.

La Directrice générale de la Banque de l’Habitat du Niger, Mme Aichatou Foukori Issaka, a souligné l’importance de ce projet, fruit d’une collaboration entre la Banque, le ministère de l’Urbanisme et les partenaires techniques et financiers. Elle a précisé que près de 700 travailleurs ont participé à la réalisation de ces logements, générant ainsi emplois et développement des compétences locales.

Mme Foukori a réaffirmé l’engagement de la BHN à soutenir d’autres projets similaires et a lancé un appel pour la mobilisation de ressources financières internes et externes afin de faciliter l’accès à des logements sociaux abordables et de promouvoir le financement à taux concessionnaire auprès des institutions internationales.