Mali : Célébration de la Journée internationale des migrants autour de la diaspora et de la culture

Le Mali a commémoré jeudi la Journée internationale des migrants, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), sous le thème national : « Migrations et promotion culturelles : la contribution des Maliens établis à l’extérieur ». La cérémonie a été présidée par Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine.

« La Journée internationale des migrants constitue un moment privilégié de réflexion et d’engagement », a déclaré le ministre, rappelant l’importance de cette occasion pour évaluer les progrès en matière de droits et libertés des migrants, partager les bonnes pratiques et envisager des mesures visant leur protection et leur promotion. Selon lui, cette journée souligne la nécessité de renforcer le respect des droits humains et des libertés fondamentales de tous les migrants.

Le thème mondial retenu en 2025, « Ma grande histoire, culture et développement », s’inscrit dans la dynamique de l’Année de la culture proclamée par le président de la Transition. Pour le Mali, le choix du thème national vise à valoriser le rôle de la diaspora malienne dans la promotion de l’identité culturelle du pays. « C’est une reconnaissance envers cette frange de la population dont les actions contribuent activement au rayonnement culturel du Mali », a ajouté le ministre.

La célébration a été ponctuée par plusieurs activités, dont des panels de haut niveau sur la migration, la culture et la coopération internationale. Une soirée culturelle, baptisée « Nuit du migrant », mettra en avant la création artistique et l’expression culturelle, avec l’installation d’un village des migrants proposant services, expositions et témoignages.

Mossa Ag Attaher a rappelé que la Journée internationale des migrants a été instituée par la Résolution 55/93 de l’ONU en 2000, en mémoire de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles.

Pour sa part, le chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Dr Seydou Boubacar, a souligné le soutien de l’organisation au gouvernement malien dans l’assistance aux migrants en transit, aux migrants de retour, aux victimes de la traite et aux personnes déplacées internes, ainsi que dans la protection humanitaire, le développement communautaire et la gouvernance des frontières.

La cérémonie a réuni le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, le ministre de la Communication Alhamdou Ag Ilyène, le ministre des Mines Amadou Keita, ainsi que plusieurs ambassadeurs et invités de marque.