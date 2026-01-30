Paris : Tchad et la France tournent la page des tensions diplomatiques

Après plus d’un an de relations difficiles, le Tchad et la France ont officialisé jeudi soir à Paris un rapprochement diplomatique. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno et son homologue français Emmanuel Macron ont convenu de relancer leur coopération bilatérale, marquant une volonté commune de normalisation.

« Nous avons la responsabilité de consolider les acquis, de tirer les leçons du passé et de définir de nouvelles ambitions répondant aux attentes et aux intérêts de nos peuples respectifs », a déclaré Mahamat Idriss Déby Itno dans un communiqué diffusé par la présidence tchadienne.

De son côté, l’Elysée a indiqué que les deux chefs d’État avaient exprimé « l’ambition d’un partenariat renouvelé ». Les relations entre N’Djamena et Paris s’étaient fortement détériorées depuis la dénonciation unilatérale, par le Tchad, de l’accord de défense liant les deux pays en novembre 2024.

La présidence tchadienne a souligné que la relance de la coopération économique figurait désormais au premier rang des priorités, notamment dans les secteurs de l’énergie, du numérique, de l’agriculture, de l’élevage, de l’éducation et de la culture.

Selon l’Elysée, « l’approche n’est plus centrée sur les questions sécuritaires, mais sur le développement des investissements et des échanges culturels ».

Les discussions ont également porté sur la situation au Soudan voisin, plongé depuis avril 2023 dans un conflit opposant l’armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Cette guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes, dont près d’un million réfugiées au Tchad, selon les Nations unies.

Les deux dirigeants ont appelé les parties au conflit à mettre en œuvre la trêve humanitaire proposée par le « Quad », composé des Etats-Unis, de l’Egypte, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis et plaidé pour la création d’un cadre international favorable à une résolution durable de la crise.