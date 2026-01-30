Nigeria : Une attaque jihadiste fait des dizaines de morts dans l’Etat de Borno

Des jihadistes affiliés à l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont mené, dans la nuit de mercredi à jeudi, une attaque meurtrière dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria. L’assaut a fait des dizaines de morts, parmi lesquels des soldats et des civils, dans un contexte de recrudescence des violences et de pressions diplomatiques accrues autour de la sécurité nationale, selon des sources locales et médicales.

Le bilan fait état d’une vingtaine de victimes, dont des militaires, et de nombreux disparus.

Les victimes participaient à des travaux de reconstruction du pont de Wajiroko, reliant les villes de Biu et Damboa, une infrastructure stratégique détruite l’an dernier lors d’une précédente offensive jihadiste. Les ouvriers regagnaient leur base de Sabon Gari, à environ cinq kilomètres du chantier, lorsqu’ils ont été pris pour cible.

Cette attaque intervient seulement deux jours après une autre opération attribuée à l’ISWAP dans la région de Damasak, près de la frontière nigérienne, qui avait coûté la vie à neuf soldats nigérians et entraîné la disparition d’une dizaine d’autres.

Issu d’une scission de Boko Haram en 2016, l’ISWAP concentre principalement ses attaques sur les forces de sécurité, tout en continuant de frapper des civils. Bien que l’intensité des violences jihadistes ait globalement diminué au Nigeria au cours de la dernière décennie, les groupes armés restent capables de mener des opérations meurtrières dans le nord-est du pays et au-delà, notamment au Niger, au Tchad et au Cameroun.

Depuis le début de l’insurrection en 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et déplacé près de deux millions de personnes, selon les Nations unies. Ces derniers mois, les Etats-Unis ont critiqué la réponse sécuritaire du Nigeria, des accusations rejetées par les autorités nigérianes et par de nombreux experts.