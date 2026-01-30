Togo : Nette progression de la production industrielle 

La production industrielle au Togo a enregistré une hausse de 8,1 % au troisième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, portée essentiellement par la vigueur des secteurs extractif et manufacturier, selon la note de conjoncture économique régionale de l’UEMOA.

Selon les analystes, ces résultats reflètent l’impact des réformes mises en œuvre par les autorités togolaises pour renforcer l’attractivité économique et améliorer le climat des affaires, dans un environnement régional marqué par des contrastes économiques persistants.

Cette performance s’explique principalement par le fort rebond des activités extractives, dont la production a bondi de 50,9 % d’un trimestre à l’autre. L’industrie manufacturière a également soutenu la dynamique, affichant une croissance de 3,5 %, stimulée notamment par la hausse de la production agroalimentaire (+11,6 %) et par la transformation des produits pétroliers (+5,8 %). En revanche, la production d’électricité a pesé sur l’évolution globale du secteur, enregistrant un recul de 11,0 % sur la période.

Sur un an, l’activité industrielle togolaise affiche une progression de 6,2 % au troisième trimestre 2025, confirmant la trajectoire positive observée par rapport à l’année précédente.

Le secteur extractif demeure un pilier de l’industrie nationale, dominé par l’exploitation minière, notamment les phosphates, le calcaire et le clinker, qui concentrent l’essentiel des volumes produits et structurent l’activité du secteur.