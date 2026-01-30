Soudan : Au moins 13 morts après l’effondrement d’une mine d’or

L’effondrement partiel d’une mine d’or dans le sud du Soudan a fait au moins 13 morts et six blessés parmi les mineurs, a annoncé mercredi la société publique en charge du secteur minier. Le drame s’est produit dans une région lourdement affectée par le conflit en cours dans le pays.

Selon la Mineral Resources Company (SMRC), l’accident est survenu vendredi dans cinq puits désaffectés de la mine d’Oum Fakroun, située dans l’État du Kordofan du Sud. Ces galeries avaient été officiellement fermées, mais des mineurs s’y étaient introduits pour y travailler illégalement.

Depuis le début de la guerre, en avril 2023, entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), l’exploitation aurifère constitue une source majeure de financement pour les deux camps, au cœur d’une économie profondément déstabilisée.

Malgré l’effondrement de l’activité économique et la montée du chômage liée au conflit, la SMRC a annoncé une production d’or « record sur cinq ans », atteignant 70 tonnes en 2025. Le Soudan figure ainsi parmi les principaux producteurs du continent africain.

Les autorités déplorent toutefois que la majeure partie de l’or extrait échappe aux circuits officiels. Une grande quantité est passée en contrebande à travers les frontières, notamment vers le Tchad, le Soudan du Sud et l’Égypte, avant d’être acheminée vers les Émirats arabes unis, deuxième exportateur mondial d’or.

Sur les 70 tonnes produites l’an dernier, « seules 20 tonnes ont été exportées par les canaux officiels », a précisé le ministre soudanais des Finances, Gibril Ibrahim.

Avant le déclenchement du conflit, l’exploitation minière artisanale faisait vivre plus de deux millions de personnes, selon les données du secteur. L’essentiel de la production nationale provient de mines artisanales ou de petite échelle, à l’image du site d’Oum Fakroun. Ces exploitations sont souvent dépourvues de normes de sécurité suffisantes et recourent à des substances chimiques dangereuses, responsables de graves problèmes de santé dans les zones environnantes.