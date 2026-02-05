Niger : 73ᵉ Journée mondiale de lutte contre la lèpre, Tillabéri mise sur le dépistage précoce

Les autorités régionales de Tillabéri ont lancé, ce mercredi 4 février 2026, la 73ᵉ édition de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre. La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte de la Direction régionale de la Santé publique, sous la présidence du Secrétaire général adjoint du gouvernorat, Alassane Issa.

Cette commémoration a été l’occasion pour les autorités administratives, les services techniques et les partenaires de rappeler l’importance du dépistage précoce dans la prévention des infirmités liées à la lèpre, conformément au thème retenu cette année : « Le dépistage précoce de la lèpre : agissons pour éviter les infirmités ».

Malgré les avancées enregistrées, la maladie demeure une préoccupation dans la région. En 2025, trente-quatre cas ont été notifiés, dont certains chez des enfants, traduisant la persistance de la transmission au sein des familles et la nécessité de renforcer les activités de sensibilisation et de dépistage dans plusieurs districts sanitaires.

Alassane Issa a souligné que certains districts restent silencieusement touchés par la lèpre, appelant à une mobilisation accrue de l’ensemble des acteurs. Selon lui, le thème de cette édition constitue un appel à l’engagement collectif pour bâtir une société plus inclusive et solidaire envers les personnes atteintes.

Représentant le ministère de la Population, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, Ousmane Amadou a salué l’implication des participants et rappelé l’engagement du Niger dans la lutte mondiale contre la lèpre. Il a insisté sur l’importance du dépistage et du traitement précoces pour réduire la prévalence de la maladie et protéger les droits des personnes touchées.

Les représentants du secteur de la santé, de l’ONG The Leprosy Mission (TLM) et des personnes vivant avec le handicap ont également apporté des éclairages sur le diagnostic, la prise en charge et la nécessité de combattre la stigmatisation.

Clôturant les interventions, l’Administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri, le Commissaire divisionnaire de police Amadou Ousseini Oumarou, a rappelé que la lèpre existe encore, mais qu’elle reste une maladie guérissable lorsqu’elle est détectée et traitée à temps.