Nigeria : Washington confirme l’envoi d’une équipe militaire restreinte

L’armée américaine a confirmé le déploiement d’un petit contingent d’officiers au Nigeria, dans un contexte marqué par de récentes frappes aériennes américaines et une intensification des échanges diplomatiques autour des enjeux sécuritaires et de la liberté religieuse.

L’annonce a été faite mardi par le commandant du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le général Dagvin R. M. Anderson, lors d’un briefing. Selon lui, cette décision fait suite à une rencontre tenue à Rome, à la fin de l’année 2025, avec le président nigérian Bola Tinubu.

A l’issue de ces échanges, les deux parties ont estimé nécessaire de renforcer les efforts conjoints face à la montée de la menace terroriste en Afrique de l’Ouest. «Cette convergence d’analyses a conduit à un approfondissement de la coopération entre nos deux pays, notamment par le déploiement d’une petite équipe américaine disposant de capacités spécifiques pour appuyer les actions menées par le Nigeria depuis plusieurs années», a expliqué le général Anderson.

Ce déploiement intervient quelques semaines après que le président américain Donald Trump a autorisé, en décembre, des frappes aériennes contre des cibles situées au Nigeria, tout en laissant entendre que d’autres opérations militaires pourraient être engagées.

Parallèlement, Abuja fait l’objet d’une attention accrue de la part de Washington. Le président Trump a récemment brandi la menace d’une action militaire, accusant le Nigeria de ne pas assurer une protection suffisante de sa population chrétienne. Dans ce climat de tensions, le pays a été classé par le Congrès américain parmi les Etats «particulièrement préoccupants», une désignation réservée aux nations soupçonnées de violations graves de la liberté religieuse.

Les autorités nigérianes ont toutefois rejeté avec vigueur ces accusations, niant toute persécution ciblée. Elles soutiennent que les groupes armés opérant dans le pays s’attaquent aux civils sans distinction de confession religieuse.