Soudan : 15 enfants tués par drone dans un camp de déplacés du Kordofan

Une attaque de drone a frappé lundi un camp de déplacés dans la région du Kordofan, au Soudan, faisant au moins 15 morts parmi les enfants et dix blessés supplémentaires, a annoncé l’Unicef dans un communiqué.

Selon l’agence des Nations unies pour l’enfance, la frappe a visé le camp d’Al Sunut, situé dans l’ouest du Kordofan. L’organisation dénonce une « violence incontrôlée » dans une zone où les frappes de drones se multiplient ces derniers mois, aggravant encore la situation humanitaire.

Le Kordofan, vaste région fertile et riche en pétrole située au sud de Khartoum, est devenu l’un des principaux foyers d’affrontements du conflit qui oppose, depuis près de trois ans, l’armée régulière soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).