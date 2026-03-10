Nigeria : Dix soldats et quatre civils tués dans le nord-est

Au moins 14 personnes, dont dix soldats, ont été tuées lundi dans plusieurs attaques jihadistes menées contre des bases militaires dans le nord-est du Nigeria, selon des sources militaires locales.

Les assaillants appartiendraient au groupe jihadiste Boko Haram et à sa faction rivale, l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Ils ont mené des offensives distinctes dans l’Etat de Borno, épicentre de l’insurrection, ainsi que dans l’Etat voisin de Yobe.

Le lieutenant-colonel Sani Uba, porte-parole de l’armée dans la région, a confirmé des «attaques coordonnées» contre plusieurs bases militaires. «Malheureusement, les affrontements ont coûté la vie à certains de nos soldats courageux, dont un officier à Kukawa qui a payé le prix ultime», a-t-il déclaré, sans préciser le nombre exact de militaires tués.

Selon des rapports de sécurité, des combattants de l’ISWAP ont attaqué une base à Kukawa, dans la zone du lac Tchad, tuant quatre soldats, dont un commandant. Plus tard dans la journée, des membres présumés de Boko Haram ont pris d’assaut Dalwa, dans le district de Konduga, tuant deux soldats et quatre civils, et incendiant plus de 200 habitations avant de se retirer.

Dans l’Etat de Yobe, des militants présumés de Boko Haram ont attaqué une base à Goniri, tuant quatre soldats et incendiant des bâtiments et véhicules militaires.

Ces attaques s’inscrivent dans un contexte de recrudescence de la violence jihadiste dans le nord-est du Nigeria. L’insurrection a fait plus de 40.000 morts et déplacé environ deux millions de personnes, d’après l’ONU.