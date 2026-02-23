Mali : Partenariat entre l’Enseignement supérieur et l’UNICEF

La cérémonie de signature d’une convention de partenariat stratégique entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et UNICEF s’est tenue jeudi dernier à Bamako, sous la présidence du ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Bouréma Kansaye.

Ce partenariat s’articule autour de quatre axes majeurs. Il vise d’abord à renforcer la production de données fiables et la recherche appliquée, afin d’éclairer les politiques publiques, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance. Il prévoit également le renforcement des capacités nationales, avec une attention particulière portée à l’intégration du changement social et comportemental dans les programmes universitaires ainsi que dans la formation des acteurs publics et communautaires.

L’accord met aussi l’accent sur la diffusion et la valorisation des connaissances, avec l’objectif de rendre les résultats de la recherche accessibles, débattus et traduits en actions concrètes au service des populations. Enfin, il prévoit la création d’un groupe de réflexion stratégique.

Pour le ministre Bouréma Kansaye, cette convention constitue « une étape décisive » pour rapprocher la recherche scientifique, l’action publique et le bien-être des enfants au Mali. Il a souligné que le développement durable repose sur la production de savoirs pertinents et la formation de ressources humaines qualifiées, tout en saluant l’engagement constant de l’UNICEF aux côtés du pays. Le gouvernement, a-t-il assuré, veillera à un pilotage rigoureux et coordonné de ce partenariat.

De son côté, le représentant par intérim de l’UNICEF au Mali, Noel Marie Zagre, a estimé que cette signature illustre la volonté commune de renforcer durablement le rôle de la science, de la recherche et de l’innovation dans l’amélioration du bien-être des enfants. Il a rappelé l’importance des universités et des centres de recherche dans le développement humain, soulignant que leurs travaux contribuent à former des leaders engagés et à orienter des politiques publiques inclusives et fondées sur des données probantes.

D’après Noel Marie, la mise en commun des efforts permettra de transformer les connaissances en actions concrètes, de consolider les systèmes existants et de soutenir les initiatives engagées pour bâtir un avenir où chaque enfant pourra pleinement s’épanouir.