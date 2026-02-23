Burkina Faso : Ibrahim Traoré envoie une délégation gouvernementale après l’attaque de Titao

Une délégation gouvernementale, sur instruction du président le capitaine Ibrahim Traoré, s’est rendue à Titao, samedi 21 février 2026, afin de s’enquérir de la situation sur le terrain et d’apporter le soutien de l’Etat aux populations ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité, une semaine après l’attaque terroriste repoussée par les Forces combattantes.

Conduite par le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, la délégation a rencontré les habitants et les forces engagées sur place, leur exprimant la solidarité du gouvernement tout en saluant la bravoure des combattants et la résilience des populations.

La mission, qui comprenait également le ministre de l’Économie et des Finances Aboubakar Nacanabo, le ministre de la Santé Robert Lucien Kargougou et la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale Pélagie Kaboré, s’est rendue sur les lieux de l’attaque du 14 février pour constater l’ampleur des dégâts avant d’échanger avec les forces vives et les unités déployées.

Le ministre de la Sécurité a salué la détermination des Forces combattantes, soulignant la vigueur de la riposte face aux assaillants. Il a notamment félicité les éléments du BIR 21 pour leur engagement sur le terrain.

Il a également rappelé que des mesures d’appui ont été déployées dès le 16 février, comprenant des ambulances, des véhicules de supervision, des médicaments ainsi qu’une assistance humanitaire en vivres et non-vivres au profit des habitants.

Selon Mahamoudou Sana, la délégation repart « satisfaite », après avoir constaté la mobilisation des forces, l’engagement des autorités locales et la forte résilience de la population.

Les habitants ont, pour leur part, exprimé leur reconnaissance envers les autorités. Le chef de village a salué la présence de l’Etat, affirmant qu’elle redonne espoir et courage aux populations. Une commerçante a également assuré de la reprise progressive des activités économiques, estimant que la présence des forces combattantes rassure les habitants et favorise le retour à la vie normale.

La délégation était accompagnée du gouverneur de la région du Yatenga, Thomas Yampa, et du haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé.