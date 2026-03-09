Niger : Attaque contre la base aérienne 401, plusieurs assaillants neutralisés

La base aérienne 401 de l’aéroport de Tahoua a été la cible d’une attaque terroriste dans la nuit du lundi 9 mars 2026, aux alentours de 3h05 (heure locale). Des individus armés circulant à moto ont pénétré sur le site, causant des dégâts matériels, notamment dans les hangars de drones, avant d’être repoussés par les forces de défense et de sécurité (FDS). Des douilles et impacts témoignent encore de l’intensité des échanges sur la base.

Le gouverneur de la région de Tahoua, le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, s’est rendu sur place ce lundi 9 mars 2026, accompagné des responsables régionaux des FDS et des conseillers consultatifs de la Refondation, pour constater les dégâts et féliciter les soldats pour leur riposte rapide et efficace.

Le bilan provisoire fait état de blessés légers parmi les forces de sécurité et de plusieurs assaillants neutralisés, tandis que cinq autres ont été arrêtés avec la coopération de la population. Les autorités ont également saisi une importante quantité de devises et d’autres matériels sur les suspects.

Lors de sa visite, le gouverneur a inspecté les hangars touchés, les postes de sentinelles et la Direction régionale de la police nationale (DRPN), où sont actuellement retenus les cinq suspects. Il a salué le professionnalisme des FDS et assuré que la situation est sous contrôle. L’aéroport reste ouvert et sécurisé, et les activités aéronautiques se déroulent normalement.

« La riposte énergique des FDS a contraint l’ennemi à se replier rapidement. Plusieurs assaillants ont été neutralisés et cinq autres capturés », a déclaré Souleymane Amadou Moussa. Il a également adressé ses félicitations aux forces de sécurité pour leur promptitude et leur sang-froid.

Le gouverneur a enfin lancé un appel à la vigilance de la population, invitant chaque habitant à signaler tout comportement suspect via les numéros verts mis à disposition. Une enquête a été ouverte et le ratissage de la zone se poursuit afin de prévenir toute nouvelle menace et garantir la sécurité dans la région.