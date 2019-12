Centrafrique : affrontements entre les deux groupes armés rivaux 

La ville centrafricaine d’Am Dafock (nord-est), frontalière avec le Soudan, est le théâtre d’affrontement entre les milices armées du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et du Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ).

Le bilan provisoire fait état d’une dizaine de morts et plusieurs blessés. Les forces armées centrafricaines (FACA) et des casques bleus sont appelées à protéger les habitants de la ville.

Pour faire face à ces situations et la stabilisation du pays, le gouvernement a décidé le recrutement et la formation de 1.000 nouveaux jeunes policiers et gendarmes.