Niger : Attentat contre des militaires dans le sud-est du pays

Des soldats en mission de protection d’un projet agricole ont été blessés lors d’une attaque par des membres du groupe terroriste Boko Haram, mardi, dans le sud-est du Niger, près du Nigeria, selon les autorités locales.

D’après le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, gouverneur de Diffa (sud-est), qui s’est exprimé à la télévision nationale, cinq soldats ont été victimes d’une embuscade alors qu’ils se rendaient vers un poste récemment installé pour sécuriser un projet agricole à Lada. Malgré cette attaque, le général a assuré que l’engagement à continuer les activités agricoles dans l’intérêt des populations demeure inchangé.

Par ailleurs, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont arrêté une quinzaine de personnes, parmi lesquelles se trouvaient des terroristes et leurs complices. Selon les informations communiquées par l’armée, ces individus ont été appréhendés dans les localités de Mangaizé, Garey, Kandadji, Tiranga et Yassène, situées dans l’ouest du pays.