Nigeria : Appel à l’établissement d’un centre africain de lutte contre le terrorisme

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a plaidé lundi pour l’établissement d’un centre régional de lutte contre le terrorisme lors de son discours à Abuja. Ce centre viserait à faciliter l’échange de renseignements, la coordination des opérations et le renforcement des capacités à travers l’Afrique.

Lors de la réunion avec des partenaires africains sur la lutte contre le terrorisme, qui se déroulait les 22 et 23 avril, M. Tinubu a insisté sur la nécessité d’une approche intégrée pour combattre le terrorisme en s’attaquant à ses causes fondamentales telles que la pauvreté, l’inégalité et l’injustice sociale.

Le président a souligné l’importance de traiter à la fois les symptômes et les sources du terrorisme, qui ne cesse d’évoluer dans ses méthodes de financement et de réarmement. « Pour être efficace, notre lutte collective contre le terrorisme nécessite un centre régional pleinement fonctionnel », a-t-il affirmé, ajoutant que l’Afrique devrait également améliorer ses structures antiterroristes existantes.

M. Tinubu a mis en avant la nécessité d’une force régionale spécialisée dans la lutte antiterroriste, tout en reconnaissant les défis financiers, légaux et logistiques associés. « Avec un mandat bien défini et respectueux du droit international et de la souveraineté nationale, une telle force pourrait agir rapidement en cas de menace majeure, augmentant ainsi la sécurité régionale », a-t-il expliqué.

Il a également insisté sur le besoin de créer un comité ministériel de l’Union africaine sur la lutte contre le terrorisme, conformément aux décisions du 16e Sommet extraordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine en mai 2022, pour évaluer et améliorer les efforts antiterroristes à l’échelle continentale.