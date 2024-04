Le Sénat des Etats-Unis a validé un soutien militaire de 13 milliards de dollars pour Israël. Réagissant sur X, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré que cette aide « représente une affirmation manifeste de la solidité de notre alliance et transmet un message puissant à tous nos ennemis ».

Cette aide militaire substantielle américaine à Israël, est considérée par des analystes comme un message clair à l’Iran et à l’Algérie. Comprenant des technologies avancées en défense anti-missile et des équipements militaires de pointe, cette aide souligne la détermination de Washington à soutenir la sécurité d’Israël dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

La démarche stratégique américaine s’inscrit également dans un cadre plus large de politique étrangère où les USA cherchent à contrecarrer l’influence iranienne dans la région, notamment en réponse à l’activité accrue du régime de Téhéran en Syrie, au Liban et en Irak, ainsi qu’à ses liens avec des groupes radicaux tels que le Hamas.

Par cette aide militaire, les États-Unis affirment leur engagement envers la sécurité d’Israël et régionale tout en envoyant un signal à l’Iran et à ses alliés, y compris l’Algérie, sur la volonté américaine de limiter les actions perçues comme déstabilisatrices.

Ce soutien américain intervient de surcroît à un moment où le régime militaire algérien montre une proximité croissante avec les Mollah, ce qui pourrait altérer l’équilibre dans la région.

L’Iran représente actuellement une menace majeure, en raison de son programme nucléaire et de son soutien à des groupes terroristes comme le Hezbollah Libanais, les Houthis au Yémen, le Hamas ainsi que diverses milices en Syrie et en Irak.

La position de l’Iran en tant que puissance chiite régionale et ses ambitions de projeter son influence dans des zones à majorité sunnite, y compris l’Afrique du Nord, sont sources de préoccupation pour les occidentaux, pour des pays africains et même d’autres nations arabes modérées.

L’alignement de l’Algérie avec l’Iran sur ces questions soulève des inquiétudes quant à la propagation de l’influence iranienne et l’encouragement des mouvements radicaux dans la région.

L’Algérie est perçue par l’Occident comme faisant partie de cette alliance, ce qui augmente les tensions avec les pays qui voient le Hamas comme une menace à la paix et à la sécurité.

De même, l’intensification du conflit entre Israël et le Hamas, alimentée par un appui accru de l’Iran et de l’Algérie, va avoir de graves conséquences humanitaires pour les populations civiles, israélienne et palestinienne, exacerbant ainsi les crises dans la région.