Le Sénégal et les Emirats arabes unis ont signé six accords de coopération au cours de la visite officielle du président de la République Macky Sall dans ce pays.

Ces accords concernent les domaines militaires, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, l’éducation et la formation professionnelle, la modernisation des services publics et le financement de l’entrepreneuriat jeune.

En parallèle, un autre accord a été signé entre le croissant-rouge et la haute autorité du waqf.