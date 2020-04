Djibouti: le président Ismaël Omar Guelleh peut briguer un autre mandat

Le président Ismaël Omar Guelleh a effectué une tournée dans les cinq régions du pays. Ce périple est une tradition républicaine qui permet de recevoir les doléances.

A 72 ans, Omar Guelleh pourrait briguer un autre mandat présidentiel grâce à une modification constitutionnelle en 2010.

Par ailleurs, le pays fait face à la pandémie au coronavirus COVID-19. Le nombre total des cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) à Djibouti a atteint 30 cas jusqu’à mardi, a annoncé le gouvernement qui a durci les mesures draconiennes visant à contenir la propagation de la maladie.

Dans le même sillage, les autorités djiboutiennes, sous les hautes directives du chef de l’état, ont pris une série de mesures pour juguler la propagation du Covid-19, notamment le confinement total de la population, la fermeture des établissements d’enseignement et des mosquées, la suspension des activités sportives et culturelles ainsi que les vols commerciaux et les transports publics.

D’autre part, le secrétaire général du ministère, Saleh Tourab, a déclaré à la presse que « le niveau de vigilance ne devrait pas diminuer vu qu’il est difficile de prévoir la cadence de développement de la maladie Covid-19 ».

Les autorités djiboutiennes ont, par ailleurs, mis en place un numéro vert pour les personnes présentant des symptômes du nouveau coronavirus.