Sahel : La France en soutien au G5 Sahel

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays du G5 Sahel et de la France ainsi que le secrétaire exécutif du G5 Sahel se sont réunis lundi par visioconférence, lundi, pour évaluer l’impact de la pandémie du Covid-19 sur la situation sanitaire, économique et sécuritaire dans la région.

Cette initiative de la France réaffirme sa position de solidarité avec le G5 Sahel par un moratoire immédiat sur le service de toutes les dettes extérieures, la mise en place d’un pont humanitaire entre l’Europe et l’Afrique.

La France et les pays du G5 Sahel ont insisté également sur l’envoi de 500 soldats tchadiens dans la région dite des « trois frontières », en proie à de fréquentes attaques jihadistes, entre Mali, Niger et Burkina Faso.

Ils ont félicité les forces armées tchadiennes pour leurs combats contre Boko Haram.

Sur le plan sécuritaire, la France est présente dans cette région avec la Force Barkhane (5100 militaires) qui appuie la Force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre les groupes terroristes islamistes.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d’un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.