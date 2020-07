Tchad : un prêt de 68 millions de dollars du FMI 

Le Fonds monétaire international (FMI) va accorder un prêt de 68 millions de dollars au titre de la facilité de crédit rapide (FCR), au Tchad.

Ce nouveau financement vise à aider le pays pour faire face aux effets économiques de la pandémie de Covid-19, indique le Fonds dans un communiqué.

Selon le Fonds, la baisse des prix des matières premières, la faiblesse de la demande extérieure et les mesures d’endiguement nationales pèsent sur les perspectives et entraînent des effets négatifs importants sur l’économie et le social.