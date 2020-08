ONU : un humanitaire tué dans le Nord-Ouest anglophone du Cameroun

Un humanitaire a été tué vendredi dans le Nord-ouest du Cameroun, a annoncé le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) au Cameroun.

Le 7 août, un membre du personnel d’une ONG locale présente dans le nord-ouest, partenaire de plusieurs agences des Nations Unies, « a été enlevé à son domicile puis tué par des individus armés non identifiés », a indiqué OCHA samedi dans un communiqué, précisant que les faits s’étaient déroulés dans la localité de Batibo.

Depuis 2017, des séparatistes anglophones combattent l’armée dans les deux régions anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, dans un conflit qui a fait au moins 3.000 morts et forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile, selon des ONG.

« Ce meurtre est le dernier d’une série d’attaques, d’extorsion violente et de harcèlement contre des humanitaires » présents dans les régions anglophones, a ajouté OCHA.

« Je suis indignée et attristée par le meurtre d’un autre travailleur humanitaire dans la région du Nord-Ouest du Cameroun », a réagi Siti Batoul Ousein, coordonnatrice par intérim de OCHA au Cameroun.

Il s’agit du deuxième meurtre d’un humanitaire en un mois dans la région anglophone du Cameroun.