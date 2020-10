Somalie : 10 éléments d’al Shabab éliminés

L’armée somalienne a annoncé mardi avoir tué dix membres du groupe jihadiste d’Al Shebab dans le sud du pays.

Les forces armées ont mené une opération dans la région du Bas Shabelle, dans le sud du pays. « Dix éléments d’al Shabab, dont deux chefs de ce groupe terroriste, ont été tués, a précisé le colonel Hamad Hassan, cité par les médias locaux.

Lundi, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine s’est déclaré profondément préoccupé par la multiplication des attentats et des assassinats ciblés perpétrés par Al Shabab et d’autres groupes terroristes en Somalie.