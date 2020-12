Ouganda : barrage hydroélectrique de Karuma (600 MW) non achevé

Le barrage hydroélectrique de Karuma (600 MW) ne sera pas livré cette année comme prévu en raison de défaillances constatées sur l’infrastructure, rapporte la presse locale.

Selon les autorités ougandaises, les problèmes de conformité seront identifiés et corrigés selon un agenda défini par les deux parties avant l’inauguration.

Les travaux de construction ont en effet démarré en 2013 et la première date de livraison avait été fixée pour 2018. En septembre 2019, le barrage était achevé à 95 % et le Chinois Sinohydro avait promis de l’achever un an plus tard, ce qui n’est toujours pas le cas.

Ce nouveau retard est lié à des défauts observés par les autorités sur l’infrastructure lors des visites effectuées sur le chantier.