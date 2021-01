Rwanda : les exportations du thé ont généré 93 millions de dollars

Les exportations rwandaises de la feuille de thé ont généré près de 93 millions de dollars en 2020, soit environ 12 % de plus par rapport à la campagne précédente (83 millions USD), selon des données de l’Office national de développement des exportations agricoles (NAEB).

Cette hausse en valeur des exportations du thé rwandais a été tirée notamment par l’augmentation des volumes de 7 % à plus de 32.600 tonnes en 2020, contre 30.500 tonnes un an plus tôt, précise un récent rapport de NAEB.

Le Rwanda ambitionne de produire 65.000 tonnes de thé et générer 209 millions de dollars à l’export d’ici 2024. La filière emploie 50.000 personnes et occupe plus de 27.000 hectares.

Par ailleurs, le Kenya a décidé d’appliquer une taxe à taux zéro sur le thé local, une mesure qui vise, selon le ministre de l’agriculture, Peter Munya, à décourager les commerçants qui réimportent la boisson après son exportation afin d’éviter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).



Cette mesure qui permettra à davantage de commerçants de faire de la valeur ajoutée dans le pays, est de nature à augmenter la consommation de thé, dont la croissance est restée faible au fil des ans malgré la hausse de la production, a expliqué le ministre.