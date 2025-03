Burkina Faso : Gilbert Ouédraogo souligne le progrès des secteurs Tourisme, Culture, Sport et Loisirs lors de la Revue annuelle 2025

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a présidé ce jeudi la Revue annuelle 2025 du Cadre Sectoriel de Dialogue dans les domaines du Tourisme, de la Culture, du Sport et des Loisirs. Il a salué les progrès notables réalisés au cours de l’année écoulée.

Dans le domaine de la culture, le ministre a souligné des événements marquants tels que la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso et la Nuit des Lompolo, qui ont joué un rôle clé dans la valorisation du patrimoine national.

En matière de tourisme, il a mis en avant l’organisation du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou, ainsi que la vérification de la conformité de 650 établissements hôteliers, afin d’assurer des normes de qualité pour les visiteurs.

Concernant les projets dans le secteur du sport et des loisirs, Gilbert Ouédraogo a annoncé des résultats impressionnants avec un taux d’exécution physique de 77,97 % et un taux financier de 92,2 %, reflétant une dynamique positive. Il a également mentionné les efforts importants réalisés dans la réhabilitation et la construction d’infrastructures sportives, ainsi que le soutien à 31 fédérations sportives.

Tout en se félicitant de ces réalisations, le ministre a insisté sur la nécessité de maintenir les efforts pour relever les défis de l’année en cours, en particulier en contribuant au développement socio-économique du pays et en soutenant les actions contre le terrorisme.

Enfin, il a souligné que l’essentiel ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans l’impact concret de ces initiatives sur le bien-être de la population, selon l’AIB.