Niger : Starlink lance ses services Internet haut-débit élargissant l’accès à la connexion dans les zones reculées

Les autorités nigériennes et l’ambassade américaine à Niamey ont annoncé le lancement des activités de l’opérateur américain de fourniture d’Internet haut-débit Starlink.

« Le ministre de la communication, des postes et de l’économie numérique a le plaisir de porter à la connaissance du public que les services Internet de Starlink sont officiellement lancés et disponibles au Niger à partir de ce jour 13 mars 2025 », a rapporté un communiqué du ministère nigérien de la communication publié vendredi.

Ajoutant que « les kits résidentiels et entreprises sont disponibles en achat en ligne et auprès des vendeurs agréés », la même source précise que « conformément à la réglementation en vigueur, ces services internet sont strictement à l’usage personnel ou professionnel du seul client disposant du kit starlink ».

Dans un autre communiqué publié sur son site officiel d’information, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Niamey a indiqué que « Starlink est arrivé au Niger », précisant que « cette technologie américaine de pointe étend l’accès à Internet haute vitesse à travers le pays, apportant une connexion fiable aux entreprises, aux écoles et aux communautés, même dans les régions les plus reculées ».

C’est en novembre dernier que le Niger et l’opérateur Starlink ont signé un accord à Niamey. Selon le ministre nigérien de la communication, des Postes et de l’Économie Numérique, Sidi Mohamed Raliou, le débit de la connexion tourne autour de 200 megabits par seconde, « à un prix très bas, autour de 40 USD par mois ». D’après les données de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep), le taux d’accès à internet au Niger tournait autour de 30% en juin dernier.

Le fournisseur d’accès à Internet par satellites Starlink appartient au magnat de la tech Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, propriétaire du géant Tesla et proche du président américain Donald Trump, qui l’a nommé à la tête du nouveau département américain de l’efficacité gouvernementale.