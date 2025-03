Burkina Faso : Rencontre du président Traoré avec les familles des forces combattantes tombées au front

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé le jeudi à Ouagadougou avec les veuves et les orphelins des membres des forces combattantes décédés lors de la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre a marqué la fin de la conférence nationale organisée par l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), selon l’Agence d’Information Burkinabé (AIB).

Lors de cet entretien, le président a abordé plusieurs préoccupations soulevées par les participants, notamment l’autonomisation des veuves, l’harmonisation des textes relatifs à la prise en charge des veuves et des orphelins au sein des Forces de défense et de sécurité, ainsi que les questions psychosociales et la prise en charge des pupilles de la Nation.

Dans ses propos introductifs, Ibrahim Traoré a rendu un hommage solennel aux soldats tombés pour la patrie et a réaffirmé son engagement en déclarant que « le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme ». Il a expliqué que la conférence, qui a duré 72 heures, avait pour objectif de définir les meilleures solutions pour assurer une prise en charge intégrale des familles des combattants morts au front.

Le président a mis l’accent sur l’importance de la création d’un fichier complet répertoriant les veuves, les orphelins et les blessés, une étape déjà bien avancée, afin de garantir une gestion efficace et équitable. Il a également exprimé sa compréhension de la douleur des familles endeuillées.

Concernant l’autonomisation des veuves, le président a assuré que des dispositifs étaient en place pour les soutenir financièrement, notamment à travers des fonds d’accompagnement pour celles qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà impliquées dans des activités économiques. En outre, des quotas seront instaurés pour les veuves diplômées afin de faciliter leur recrutement dans la fonction publique et dans les nouvelles entreprises en création.

Le chef de l’État a également souligné que des mesures étaient prises pour harmoniser les textes régissant la prise en charge des veuves au sein des différents corps des Forces de défense et de sécurité. Quant aux pupilles de la Nation, des écoles avec internat seront construites afin de garantir leur éducation et de couvrir intégralement leurs frais de scolarité.

La conférence, tenue du 11 au 13 mars 2025, a porté sur le thème « Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes : état des lieux et perspectives ».