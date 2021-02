Rwanda : coopération avec la Belgique dans le secteur financier

Kigali et Bruxelles ont signé un accord-cadre de partenariat pour jeter les bases d’une coopération dans le secteur financier.

Signé par le Belgian Finance Center (BFC) et la Rwanda Finance Limited (RFL), cet accord vise à promouvoir le Centre financier international de Kigali et à renforcer la position du Rwanda en tant que destination privilégiée pour les investissements.

Ce nouveau partenariat, permettra également de booster les échanges entre le Rwanda et la Belgique et d’encourager le partage des expériences et expertises dans le domaine du financement des PME.