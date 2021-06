CEEAC : conflit entre la Centrafrique et le Tchad  

Le chef de l’Etat congolais et président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Denis Sassou-Nguesso, a appelé la République centrafricaine et le Tchad à la retenue et à l’apaisement, afin de conjurer toute escalade aux conséquences dangereuses.

Dans un communiqué, la CEEAC souligne que le président Sassou-Nguesso « suit avec une très grande préoccupation la situation créée par les affrontements armés survenus le 30 mai 2021 à la frontière commune entre la République Centrafricaine et la République du Tchad ».

En attendant de recevoir du Président de la Commission de la CEEAC un rapport circonstancié sur ces graves évènements, « le Président en exercice de la CEEAC en appelle vivement aux autorités de la République Centrafricaine et de la République du Tchad à la retenue et à l’apaisement, afin de conjurer toute escalade aux conséquences dangereuses et retrouver un climat de confiance fraternelle, indispensable au bon déroulement de l’action diplomatique », conclut le texte.

Par ailleurs, la Centrafrique a condamné « fermement » l’attaque par son armée d’un poste frontalier en territoire tchadien qui a causé dimanche la mort de six soldats tchadiens, dont cinq « enlevés et exécutés », lors d’une rencontre mardi soir à N’Djamena entre les chefs de la diplomatie des deux pays.