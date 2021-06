Libye : le rôle du Maroc dans le règlement de la crise libyenne (Khaled Al Mechri)

Le président du Haut Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri, a souligné, jeudi à Rabat, le soutien fort et le rôle agissant du Maroc dans toutes les étapes visant le règlement de la crise libyenne.

« Nous sommes heureux de notre présence au Maroc frère, pays qui a toujours été un acteur agissant dans toutes les étapes pour sortir de la crise libyenne », a affirmé, dans une déclaration à la presse, M. Al Mechri au terme de son entretien avec le Président de la Chambre des Conseillers, M. Hakim Benchamach.

« Lors de chaque visite au Maroc, nous ressentons que nous sommes parmi nos proches, nos frères et nos amis, et nous bénéficions de la bienveillance de Sa Majesté le Roi et du gouvernement et de l’hospitalité du peuple marocain », a-t-il dit, saluant, à cet égard, les positions positives du Royaume pour contribuer au règlement de la crise libyenne.

Le président du Haut Conseil d’État libyen a fait état d’initiatives marocaines visant à aboutir à des consensus au sujet de certains dossiers libyens qui suscitent encore une controverse, se disant optimiste quant à ces initiatives entre les parties libyennes du Haut Conseil d’État et de la Chambre des représentants.

M. Al Mechri a souligné que ces bons offices, qui ne sont pas arrêtés depuis 2014 et ont été couronnés par l’Accord de Skhirat en 2015, conduiront à la tenue des élections parlementaires et présidentielle à la fin de cette année. (agence de presse)