Afrique : des renforts militaires à la frontière de Centrafrique-Tchad 

Le chef de l’Etat congolais et président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Denis Sassou-Nguesso, a appelé la République centrafricaine et le Tchad à la retenue et à l’apaisement, afin de conjurer toute escalade aux conséquences dangereuses.

Dans un communiqué, la CEEAC souligne que le président Sassou-Nguesso « suit avec une très grande préoccupation la situation créée par les affrontements armés survenus le 30 mai 2021 à la frontière commune entre la République Centrafricaine et la République du Tchad ».

Par ailleurs, le Tchad a envoyé des renforts militaires à sa frontière avec la Centrafrique malgré l’issue diplomatique trouvée après la mort de six soldats tchadiens dans l’attaque par l’armée centrafricaine d’un poste frontalier, dont cinq « enlevés et exécutés », selon le gouverneur de la province.