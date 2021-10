Burkina: L’armée annonce avoir neutralisé plusieurs terroristes 

L’armée burkinabè a annoncé avoir neutralisé dimanche, grâce à une couverture aérienne, plusieurs terroristes qui projetaient d’attaquer une de ses unités sur l’axe Dori-Arbinda, dans le Sahel burkinabè.



Selon l’agence d’information burkinabé « AIB », l’armée a également détruit de l’armement et des munitions lors de cette opération.



Les attaques avec des engins artisanaux se sont multipliées depuis 2018 au Burkina Faso, coûtant la vie à près de 300 personnes, civils et militaires. Ces attaques sont souvent couplées à des embuscades.



Le 2 octobre dernier, deux soldats ont été tués par un engin explosif sur l’axe Mangodara-Banfora, dans la région des Cascades.



Deux jours plus tard, 14 soldats ont été tués dans une attaque contre un détachement militaire à Yirgou, dans le nord du Burkina Faso, selon le ministère burkinabé de la Défense.



Le Burkina Faso connaît depuis 2015 des attaques meurtrières de groupes terroristes affiliés à l’Etat islamique (EI) et à Al-Qaïda. Ces attaques ont fait environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.